Grok Inu | GROKINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Grok Inu Hızlı Proje Tanıtımı
GROK INU, birçok ürünü teknoloji ile birleştirerek kullanıcılara hizmet etmek üzere geliştirmeye odaklanmaktadır. Kullanıcılar yatırım yapmanın yanı sıra ürünü yaşamlarında da uygulayabilmektedir. Yakın gelecekte kullanıma sunulması beklenen bazı ürünler şunlardır: GROK NFT ve Swap. GROK INU'yu herkes için bir meme olarak yaratmayı umuyoruz. Katılımcılar için her şey eşit olacak. Ne kadar sermayeniz olduğuna bakılmaksızın GROK INU tokenlerine sahip olabilirsiniz.Grok Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGROKINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGROKINU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,690,000,000,000