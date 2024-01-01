Grok Girl | GROKGIRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Grok Girl Hızlı Proje Tanıtımı
Grok Girl projesi, güvenlik, şeffaflık ve değer yaratma konusundaki kararlılığıyla öne çıkan bir kripto para birimidir. Güvenli token ekonomilerine odaklanan Grok Girl, ekosisteminin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için çeşitli önlemler almıştır.Grok Girl geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGROKGIRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGROKGIRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000