GROK AI | GROKAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GROK AI Hızlı Proje Tanıtımı
Bir tutam mizah ve bir tutam asilik içeren kripto para birimi GRŌK AI, meme coin dünyasını yeniden tanımlamak için burada. Adını "Otostopçunun Galaksi Rehberi'ndeki" efsanevi yapay zekadan alan GRŌK AI, kripto dünyasına taze, esprili ve teknoloji meraklısı bir yaklaşım getiriyor.GROK AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGROKAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGROKAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000