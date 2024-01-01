GRIN | GRIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GRIN Hızlı Proje Tanıtımı
Grin dünyasında çılgınca ön satışlar, ayrıcalık kapıları yoktur - bu, topluma eğlence katmak ve yaygın katılımı teşvik etmek için tasarlanmış, herkes için gerçekten erişilebilir bir dijital para birimidir.GRIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GRIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGRIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGRIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000