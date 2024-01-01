GRIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Grin dünyasında çılgınca ön satışlar, ayrıcalık kapıları yoktur - bu, topluma eğlence katmak ve yaygın katılımı teşvik etmek için tasarlanmış, herkes için gerçekten erişilebilir bir dijital para birimidir.