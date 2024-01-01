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$GRIMACE, Twitter'da Elon Musk ve McDonald's arasındaki sosyal medya etkileşiminden doğan yeni bir kripto para birimidir. Başlangıçta, bir meme token olarak tasarlanmıştır. Ancak hızla ilgi görmüş ve dünya çapında bir medya hissi haline gelmiştir. Token, deneyimli geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüştür ve güçlü ve destekleyici bir topluluğa sahiptir.