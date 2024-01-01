Grimace Coin | GRIMACE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Grimace Coin Hızlı Proje Tanıtımı
$GRIMACE, Twitter'da Elon Musk ve McDonald's arasındaki sosyal medya etkileşiminden doğan yeni bir kripto para birimidir. Başlangıçta, bir meme token olarak tasarlanmıştır. Ancak hızla ilgi görmüş ve dünya çapında bir medya hissi haline gelmiştir. Token, deneyimli geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüştür ve güçlü ve destekleyici bir topluluğa sahiptir.Grimace Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGRIMACE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGRIMACE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000