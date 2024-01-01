GREENBTC | GREENBTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GREENBTC Hızlı Proje Tanıtımı
Green Bitcoin, sahiplerine devrim niteliğinde bir oyunlaştırılmış yeşil stake etme mekanizması aracılığıyla stake etmeye katılma imkanı veren yeni bir kripto para türüdür.GREENBTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGREENBTC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGREENBTC
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000