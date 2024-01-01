GREENETH | GRE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GREENETH Hızlı Proje Tanıtımı
GRE bir blok zinciri birlikte çalışabilirlik protokolüdür. GRE, dApp ve web3 girişimcilerinin tüm çapraz zincir ihtiyaçlarını güvenle karşılayabilecekleri basit bir arayüz sağlar.GREENETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GRE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGRE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGRE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000