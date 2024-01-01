Camelot Token | Grail Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Camelot Token Hızlı Proje Tanıtımı
Camelot, Arbitrum üzerine inşa edilmiş, ekosistem odaklı ve topluluk odaklı bir DEX'tir.
Camelot, hem oluşturucuların hem de kullanıcıların derin, sürdürülebilir ve uyarlanabilir likidite için özel altyapımızdan yararlanmasına olanak tanıyan, son derece verimli ve özelleştirilebilir bir protokol olarak oluşturulmuştur. Camelot, şekillendirilebilirliğe öncelik veren özel bir yaklaşım sunmaya odaklanmak için geleneksel DEX tasarımının ötesine geçiyor.Camelot Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Grail Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGRAIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGRAIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000