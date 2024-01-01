GQ | GQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GQ Hızlı Proje Tanıtımı
Outer Ring, Windex Technologies OÜ tarafından ManiacPanda Games markası altında Nexxyo Labs ile işbirliği içinde geliştirilen bir bilim kurgu ve fantezi MMORPG video oyunudur. Oyun, "Play to Earn" ekonomik konseptine dayalı bir evrende geçmektedir. Deneyimli bir şirket tarafından geliştirilmekte olan büyüyen bir sektörde benzersiz bir yatırım fırsatıdır.GQ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGQ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000