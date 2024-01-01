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Outer Ring, Windex Technologies OÜ tarafından ManiacPanda Games markası altında Nexxyo Labs ile işbirliği içinde geliştirilen bir bilim kurgu ve fantezi MMORPG video oyunudur. Oyun, "Play to Earn" ekonomik konseptine dayalı bir evrende geçmektedir. Deneyimli bir şirket tarafından geliştirilmekte olan büyüyen bir sektörde benzersiz bir yatırım fırsatıdır.