GPT1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

QnA3, yapay zeka destekli bir Web3 bilgi motoru ve amaç merkezli bir alım satım platformudur. AI+Crypto alanındaki en büyük uygulama olan QnA3, kripto ChatGPT1, amaç merkezli alım satım ve DePIN İnovasyonu ile çok sayıda Web3 kullanıcısına kapsamlı hizmetler sunmaktadır.