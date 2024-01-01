Got Guaranteed | GOTG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Got Guaranteed Hızlı Proje Tanıtımı
GotG, dijital varlık pazarında dünyanın ilk DAG garanti·sigorta çözümünü piyasaya sürdü.
GotG, dijital varlık yatırımcılarının istikrarını önemli ölçüde artıran bir başarı olarak değerlendirilen DAG garanti-sigorta çözümünü uygulayan ve başlatan dijital varlık pazarındaki ilk şirket oldu. Artık dijital varlık yönetim kuruluşları ve dijital varlık yatırımcıları, GotG Platform'un DAG garanti·sigorta çözümü ile dijital varlıkları için aynı anda hem istikrar hem de karlılık elde edebilirler.Got Guaranteed geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOTG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOTG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,800,000,000