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GotG, dijital varlık pazarında dünyanın ilk DAG garanti·sigorta çözümünü piyasaya sürdü. GotG, dijital varlık yatırımcılarının istikrarını önemli ölçüde artıran bir başarı olarak değerlendirilen DAG garanti-sigorta çözümünü uygulayan ve başlatan dijital varlık pazarındaki ilk şirket oldu. Artık dijital varlık yönetim kuruluşları ve dijital varlık yatırımcıları, GotG Platform'un DAG garanti·sigorta çözümü ile dijital varlıkları için aynı anda hem istikrar hem de karlılık elde edebilirler.