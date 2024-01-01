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GoatNFT, NFT alanındaki yenilikçi hizmetimizi tanıtmaktan heyecan duyuyor: NFT kiralama ve borç verme platformunu kullanıma sunuyor. Bu hizmet, nitelikli fikri tapu (NFT) varlıklarına geçici olarak erişmek isteyen herkes için süreci kolaylaştırıyor. Belirli bir koleksiyondan NFT satın almayı düşünenler için GoatNFT, önce NFT'yi kiralamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Böylece kullanıcılar, NFT ile ilişkili yardımcı programları ve faydaları doğrudan deneyimleyebilirler. Kiralama hizmetimiz, sadece Profil Resmi (PFP) NFT'leriyle sınırlı kalmayıp sanatsaldan işlevsel NFT'lere kadar her şeyi sunarak çok çeşitli ihtiyaçlara hitap etmektedir.