GORA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Goracle, orijinal olarak Algorand blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir blok zinciri Oracle'dır. Geleneksel sistemler ve blok zinciri ağları arasındaki uçurumu kapatarak, geliştiricileri ve işletmeleri son teknoloji ve güvenilir merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiriyoruz.