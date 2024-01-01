GORA | GORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GORA Hızlı Proje Tanıtımı
Goracle, orijinal olarak Algorand blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir blok zinciri Oracle'dır. Geleneksel sistemler ve blok zinciri ağları arasındaki uçurumu kapatarak, geliştiricileri ve işletmeleri son teknoloji ve güvenilir merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiriyoruz.GORA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GORA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGORA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000