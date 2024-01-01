GOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GOON sadece bir token değil aynı zamanda GOONiverse'e giriş biletinizdir - meme'lerin, kripto havasının ve mafya köpeğin ön planda olduğu bir yer. GOON çetesinin kararları verdiği ve eğlencenin merkeziyetsiz inovasyonla buluştuğu bir dünya hayal edin.