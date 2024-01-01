GOON | GOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOON Hızlı Proje Tanıtımı
GOON sadece bir token değil aynı zamanda GOONiverse'e giriş biletinizdir - meme'lerin, kripto havasının ve mafya köpeğin ön planda olduğu bir yer. GOON çetesinin kararları verdiği ve eğlencenin merkeziyetsiz inovasyonla buluştuğu bir dünya hayal edin.GOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000