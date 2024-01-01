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GOOD | GOOD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

GOOD Hızlı Proje Tanıtımı

Good Meme Coin projesi, memelerin ve blok zincirinin ortak bir paydayı paylaştığına olan inancımızın bir tezahürüdür - toplulukları birleştirme, yaratıcılığı ateşleme ve geleceği yeniden tanımlama gücü. Misyonumuz, cesur olduğu kadar nettir: memeleri güçlendirmeye, onları sadece eğlence olmaktan çıkarıp değerli varlıklara dönüştürmeye çalışıyoruz. Memelerin barındırdığı ortak kahkaha ve yaratıcılığın küresel ekonomide yer bulduğu bir dünya yaratmayı hedefliyoruz.
GOOD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GOOD Token MEXC'de

MEXC Borsası, GOOD (GOOD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GOOD alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GOOD satın almak veya MEXC GOOD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GOOD tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GOOD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGOOD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOOD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz520,000,000,000,000
GOOD Fiyat HesaplayıcıGOOD Satın Alma

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