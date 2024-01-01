GONE | GONE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GONE Hızlı Proje Tanıtımı
$GONE farklı, özel, akustik ve harika. Sadece 36 saat içinde, 50'den fazla pürüzsüz beyin tarafından 0 $ bütçe ile yaratıldı ve gerekli olan değişimi zorlarken kendi zincirimize gülmek amacıyla bir Discord kanalında pişirildi. $GONE, topluluk tarafından yaratılan NFT koleksiyonları, çok sayıda karakter ve binlerce meme ile kendi kültürünü geliştirdi.GONE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GONE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGONE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGONE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,359,969,409.9999997