GONE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$GONE farklı, özel, akustik ve harika. Sadece 36 saat içinde, 50'den fazla pürüzsüz beyin tarafından 0 $ bütçe ile yaratıldı ve gerekli olan değişimi zorlarken kendi zincirimize gülmek amacıyla bir Discord kanalında pişirildi. $GONE, topluluk tarafından yaratılan NFT koleksiyonları, çok sayıda karakter ve binlerce meme ile kendi kültürünü geliştirdi.