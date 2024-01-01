GOLDFINCH | GOLDFINCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOLDFINCH Hızlı Proje Tanıtımı
Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.GOLDFINCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOLDFINCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOLDFINCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz