GOLDEN | GOLDEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOLDEN Hızlı Proje Tanıtımı
Golden Inu Token, Ethereum blok zinciri ve BNBChain üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Dogecoin ve Shiba Inu coine benzer şekilde köpek temalı bir meme token olarak oluşturulmuştur. Golden Inu Token, topluluğu için güvenli, ciddi ve ilgi çekici bir deneyim sunmayı ve aynı zamanda sahipleri için değerli bir varlık haline getirmek için çeşitli özellikler ve yardımcı programlar uygulamayı amaçlamaktadır. Golden Ekosistemindeki her uygulama, elde edilen gelirin %50'sini, zaman içinde arzı azaltmak için $GOLDEN satın almak ve yakmak için oluşturulan Golden Hazinesine gönderecektir. DApp'lerinden bazıları, Golden Inuverse adlı Oyna Kazan Oyunu, Shopify ve Amazon'un en iyisini sağlayan bir web3 e-ticaret uygulaması olan Golden Bazaar ve oyunun resmi sürümünden sonra basılabilir NFT koleksiyonlarını içerir.GOLDEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GOLDEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGOLDEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOLDEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000