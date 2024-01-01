GOLD | GOLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOLD Hızlı Proje Tanıtımı
Antik simya sanatının modern kripto para dünyasıyla buluştuğu ve yalnızca dijital para birimi değil, aynı zamanda dönüşümün ve değerin sembolü olan devrim niteliğinde bir meme coin yaratan GOLD'a hoş geldiniz. Latince altın kelimesinden türetilen GOLD, refahın, yeniliğin ve dünyamızın sürekli değişen doğasının özünü temsil ediyor.GOLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOLD
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000