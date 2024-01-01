GOLCOIN | GOLC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOLCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
GOLCoin, bir kripto para biriminden daha fazlası olmak için tasarlanmıştır ve hayatımızın birçok yönünü değiştirecek birçok evrimsel projenin merkezinde yer alacağı yeni bir fütürist dünyaya götüren bir portaldır.
GOLCoin, Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT pazarı ve çok daha fazlası gibi devrim niteliğindeki projelerine dahil olmanın bir yoludur. Ekosistemdeki bir sonraki büyük yükseltme, katman 2 blok zinciri olacak Golchain'dir. Golchain, sıfıra yakın işlem ücreti ve 400'e kadar TPS ve artırılmış depolama sunar.GOLCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOLC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOLC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz290,000,000