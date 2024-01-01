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GOLCOIN | GOLC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

GOLCOIN Hızlı Proje Tanıtımı

GOLCoin, bir kripto para biriminden daha fazlası olmak için tasarlanmıştır ve hayatımızın birçok yönünü değiştirecek birçok evrimsel projenin merkezinde yer alacağı yeni bir fütürist dünyaya götüren bir portaldır. GOLCoin, Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT pazarı ve çok daha fazlası gibi devrim niteliğindeki projelerine dahil olmanın bir yoludur. Ekosistemdeki bir sonraki büyük yükseltme, katman 2 blok zinciri olacak Golchain'dir. Golchain, sıfıra yakın işlem ücreti ve 400'e kadar TPS ve artırılmış depolama sunar.
GOLCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GOLC Token MEXC'de

MEXC Borsası, GOLCOIN (GOLC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GOLC alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GOLCOIN satın almak veya MEXC GOLC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GOLCOIN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GOLC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGOLC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOLC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz290,000,000
GOLC Fiyat HesaplayıcıGOLCOIN Satın Alma

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