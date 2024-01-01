GOLCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GOLCoin, bir kripto para biriminden daha fazlası olmak için tasarlanmıştır ve hayatımızın birçok yönünü değiştirecek birçok evrimsel projenin merkezinde yer alacağı yeni bir fütürist dünyaya götüren bir portaldır. GOLCoin, Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT pazarı ve çok daha fazlası gibi devrim niteliğindeki projelerine dahil olmanın bir yoludur. Ekosistemdeki bir sonraki büyük yükseltme, katman 2 blok zinciri olacak Golchain'dir. Golchain, sıfıra yakın işlem ücreti ve 400'e kadar TPS ve artırılmış depolama sunar.