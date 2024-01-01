Gods Unchained | GODS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gods Unchained Hızlı Proje Tanıtımı
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that
empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).Gods Unchained geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GODS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGODS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGODS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000