GOAL | GOAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GOAL Hızlı Proje Tanıtımı
Ateşleyin, Birleşin ve Gelişin - Her Sesin Kripto'nun Geleceğini Şekillendirdiği Viral Bir Socialfi Ekosistemi Oluşturuyoruz!GOAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGOAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000