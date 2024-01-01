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AI GENESIS LAB, oyun geliştiricilerinin oyunlarını WEB 3.0 ortamına sorunsuz bir şekilde entegre edebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamaya adanmış bir teknoloji şirketidir.