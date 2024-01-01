GenomesDAOGovernance | GNOME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GenomesDAOGovernance Hızlı Proje Tanıtımı
GenomesDAO, genomik verilerin güvenli, özel ve denetlenebilir teşvikli sorgulamasına odaklanan bir biyoteknolojik DAO'dur. GNOME, GenomesDAO'nun yönetim tokenidir.GenomesDAOGovernance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGNOME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGNOME
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000