GNFTY | GNFTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GNFTY Hızlı Proje Tanıtımı
GoNFTY bir web3 oyun platformudur. Oyuncular ve içerik oluşturucular için tasarlanmıştır; herkesin kendi oyunlarını ve web3 teknolojileriyle entegre sanal dünyalarını oluşturmasını sağlamak için seçilmiş bir web3 oyun kütüphanesi ve yapay zeka destekli bir araç seti sağlar.GNFTY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGNFTY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000