GNFTY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GoNFTY bir web3 oyun platformudur. Oyuncular ve içerik oluşturucular için tasarlanmıştır; herkesin kendi oyunlarını ve web3 teknolojileriyle entegre sanal dünyalarını oluşturmasını sağlamak için seçilmiş bir web3 oyun kütüphanesi ve yapay zeka destekli bir araç seti sağlar.