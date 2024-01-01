GMRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GAIMIN, topluluk kaynaklı GPU paylaşım sistemi olarak da kullanılabilen bir oyun platformuna sahip De-PIN ( Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) alanında küresel bir liderdir. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz hesaplama kaynağına sahibiz, yapay zeka teknolojisine güç veriyoruz, 300 binden fazla oyuncu tarafından destekleniyoruz ve bu sayı giderek artıyor! Ayrıca küresel çapta ilk 3'te yer alan bir Espor organizasyonuna sahibiz.