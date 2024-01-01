GMRX | GMRX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GMRX Hızlı Proje Tanıtımı
GAIMIN, topluluk kaynaklı GPU paylaşım sistemi olarak da kullanılabilen bir oyun platformuna sahip De-PIN ( Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) alanında küresel bir liderdir. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz hesaplama kaynağına sahibiz, yapay zeka teknolojisine güç veriyoruz, 300 binden fazla oyuncu tarafından destekleniyoruz ve bu sayı giderek artıyor! Ayrıca küresel çapta ilk 3'te yer alan bir Espor organizasyonuna sahibiz.GMRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMRX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGMRX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000