GMR | GMR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GMR Hızlı Proje Tanıtımı
GMR Center'a hoş geldiniz - oyun ve blok zincirinin bağlantı noktası. GMR token ile desteklenen dijital bir dünyada alım satım yapın, oynayın, etkileşim kurun ve gelişin. Devrime bugün katılın!GMR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMR Token MEXC'de
MEXC Borsası, GMR (GMR) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GMR
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GMR satın almak veya MEXC GMR ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GMR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GMR vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGMR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGMR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz330,000,000