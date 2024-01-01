GMPD | GMPD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GMPD Hızlı Proje Tanıtımı
GamesPad will be a one stop shop ecosystem for everything Gaming, Metaverse and NFT related. It will have a launchpad, Decentralized VC, Defi products, NFT marketplace and aggregator, gaming incubator, in house gaming studio and our own games. The GMPD token will have multiple use case including but not limited to getting tiers in the launchpad and Decentralized VC. GamesPad has partnered with top guilds, top influencers, top gaming projects and tier 1 funds.GMPD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMPD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGMPD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGMPD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000