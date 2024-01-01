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GALACTIC WAR, birinci sınıf grafik tasarımı ve çok sayıda oyun seçeneği sunan bir AAA oyunudur. Oyun, sanal gerçekliğin simüle edilmiş aktivitelerinden oluşur.