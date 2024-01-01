Galactic War | GLW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Galactic War Hızlı Proje Tanıtımı
GALACTIC WAR, birinci sınıf grafik tasarımı ve çok sayıda oyun seçeneği sunan bir AAA oyunudur. Oyun, sanal gerçekliğin simüle edilmiş aktivitelerinden oluşur.Galactic War geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGLW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGLW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000