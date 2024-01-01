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Ayasofya kilisesinin efsanevi kedisi GLI kripto para oldu. Dünyanın en ünlü kedisi GLI'nin aynı zamanda ABD başkanıyla fotoğrafları da var. Toplam arzı sadece 200 bin olan GLI TOKEN'in tamamı dolaşımda. Bir ekibi veya pazarlama cüzdanı olmayan bu topluluk projesi, bir meme token olmanın dışında sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Tamamen bir topluluk projesi olarak tasarlanan GLI'nin sözleşmesi, vergiler ve ödüller gibi kafa karıştıran özellikler içermiyor. Ayrıca sözleşme sahipliğinden de feragat ediliyor.