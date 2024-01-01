GLI TOKEN | GLI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GLI TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
Ayasofya kilisesinin efsanevi kedisi GLI kripto para oldu. Dünyanın en ünlü kedisi GLI'nin aynı zamanda ABD başkanıyla fotoğrafları da var. Toplam arzı sadece 200 bin olan GLI TOKEN'in tamamı dolaşımda. Bir ekibi veya pazarlama cüzdanı olmayan bu topluluk projesi, bir meme token olmanın dışında sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Tamamen bir topluluk projesi olarak tasarlanan GLI'nin sözleşmesi, vergiler ve ödüller gibi kafa karıştıran özellikler içermiyor. Ayrıca sözleşme sahipliğinden de feragat ediliyor.GLI TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGLI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGLI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000