GLFT | GLFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GLFT Hızlı Proje Tanıtımı
Teknoloji geliştikçe, kripto varlıklar giderek daha popüler hale geldi. Genişleyen uygulama yelpazesi ile kripto varlıkları, çeşitli sektörlerde inovasyona yön verdi. Global Fan Token, sürekli değişen ve gelişen son kullanıcı davranışlarıyla hızla dijitalleşen bir dünyada hayran deneyimlerini geliştirmek için oluşturuldu.GLFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGLFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGLFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz66,531,262,274