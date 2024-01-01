GLEEC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gleec Coin, Gleec.com ekosisteminde borsalarda alım satımın ötesinde önemli kullanımlara ve temel değere sahiptir. Gleec Card Visa Debit kartına para yükleme ve mal ve hizmetler için ödeme yapma dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Coin değeri, dPoW mekanizması ve noter düğümleri tarafından sağlanan yüksek düzeyde yasal uyumluluk ve güvenlik ile daha da artırılır.