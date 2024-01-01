GLEEC | GLEEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GLEEC Hızlı Proje Tanıtımı
Gleec Coin, Gleec.com ekosisteminde borsalarda alım satımın ötesinde önemli kullanımlara ve temel değere sahiptir. Gleec Card Visa Debit kartına para yükleme ve mal ve hizmetler için ödeme yapma dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Coin değeri, dPoW mekanizması ve noter düğümleri tarafından sağlanan yüksek düzeyde yasal uyumluluk ve güvenlik ile daha da artırılır.GLEEC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GLEEC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGLEEC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGLEEC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000