GINUX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Green Shiba Inu (GINUX), çevreyi korumayı ve bu alandaki ana aktivistleri ve yeşil topluluğunun desteğiyle hepimiz için son derece önemli olan faydalı girişimleri desteklemeyi amaçlayan meme ekonomisini bozan, tamamen merkeziyetsiz, sıfır emisyonlu ve adil bir şekilde dağıtılmış topluluk güdümlü bir tokendir. BSC ağına dayanmaktadır.