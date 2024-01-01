GINUX | GINUX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GINUX Hızlı Proje Tanıtımı
Green Shiba Inu (GINUX), çevreyi korumayı ve bu alandaki ana aktivistleri ve yeşil topluluğunun desteğiyle hepimiz için son derece önemli olan faydalı girişimleri desteklemeyi amaçlayan meme ekonomisini bozan, tamamen merkeziyetsiz, sıfır emisyonlu ve adil bir şekilde dağıtılmış topluluk güdümlü bir tokendir. BSC ağına dayanmaktadır.GINUX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GINUX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGINUX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGINUX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,261,130,848,083