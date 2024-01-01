GemHUB | GHUB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GemHUB Hızlı Proje Tanıtımı
GemHUB, blok zinciri oyun platformu projesidir. Küresel P&E oyun odaklı De-Fi projesi olarak, 'P2E oyun işinin kârını oyuncularla paylaşın' fikriyle yola çıktı ve 'Kolay ve Kullanışlı Eğlence' sunan blok zinciri hizmet platformu olmayı hedefliyor. tek bir uygulama üzerinden oyun oynayarak kazanç elde etmek, token değişimi yapmak, De-Fi hizmetini kullanmak gibi tüm blok zinciri hizmetlerini rahatlıkla kullanın. Ayrıca oyun geliştiriciler, tokenleri kabul etmeden ve büyük oyun şirketlerinin yönetimine tabi olmadan bağımsız hizmetle devam edebilirler.GemHUB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGHUB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGHUB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000