HEALTHREE (HEAL3) oyunlaştırma yoluyla coşku yaratır ve bireylerin sağlık faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için bir mekanizma sağlar. Amacımız, pozitif faaliyetler ile sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek ve insanların daha zengin bir yaşam sürmelerini sağlayacak hizmetler sunmaktır. Bir önceki " Hareket Et Kazan" projesinin aksine HEALTHREE (HEAL3), kullanıcıların egzersiz, uyku ve beslenme gibi günlük sağlık alışkanlıklarıyla ilgili faaliyetler aracılığıyla token kazanmalarına olanak tanır.

GHT (GHT) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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