GHST Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GHST, DAICO (DAO Yönetişim Token Satışı) olarak başlatılmıştır, bu toplanan fonların topluluk tarafından yönetildiği anlamına gelmektedir. GHST, kullanıcıların oyunlaştırılmış bir DeFi deneyimi için Aavegotchis'lerini toplamalarına, rekabet etmelerine ve birleştirmelerine olanak tanıyan DeFi özellikli bir kripto koleksiyon projesi olarak tanımlanmaktadır.