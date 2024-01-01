GHST Token | GHST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GHST Token Hızlı Proje Tanıtımı
GHST, DAICO (DAO Yönetişim Token Satışı) olarak başlatılmıştır, bu toplanan fonların topluluk tarafından yönetildiği anlamına gelmektedir. GHST, kullanıcıların oyunlaştırılmış bir DeFi deneyimi için Aavegotchis'lerini toplamalarına, rekabet etmelerine ve birleştirmelerine olanak tanıyan DeFi özellikli bir kripto koleksiyon projesi olarak tanımlanmaktadır.GHST Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGHST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAavegotchi
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz52,747,802