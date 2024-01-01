GtaGame | GGX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GtaGame Hızlı Proje Tanıtımı
GGX - GTA GAME TOKEN, tarihteki en iyi oyunun milyonlarca hayranını büyük bir toplulukta birleştirmek ve sevgilerini ifade etmeleri için onlara bir araç vermek amacıyla meraklı bir ekip tarafından bir meme token olarak oluşturuldu.GtaGame geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGGX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGGX
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000