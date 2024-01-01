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GGX - GTA GAME TOKEN, tarihteki en iyi oyunun milyonlarca hayranını büyük bir toplulukta birleştirmek ve sevgilerini ifade etmeleri için onlara bir araç vermek amacıyla meraklı bir ekip tarafından bir meme token olarak oluşturuldu.