GFY | GFY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GFY Hızlı Proje Tanıtımı
GFY, Ethereum'da yer alan bir memecoinidir.GFY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GFY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGFY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000