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Oyuncuların binlerce kombinasyondan benzersiz BattleFly'lar yarattığı ve değerli kripto ödülleri için kafa kafaya savaşlara girdiği heyecan verici bir Web3 idle strateji oyunu olan BattleFly'ı keşfedin. BattleFly, hem kendi güç kaynağı hem de yönetişim mekanizması olarak hizmet veren BattleFly Network'ün yönetişim tokeni gFLY tarafından desteklenmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için play.battlefly.game adresini ziyaret edin.