BattleFly DAO | GFLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BattleFly DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Oyuncuların binlerce kombinasyondan benzersiz BattleFly'lar yarattığı ve değerli kripto ödülleri için kafa kafaya savaşlara girdiği heyecan verici bir Web3 idle strateji oyunu olan BattleFly'ı keşfedin. BattleFly, hem kendi güç kaynağı hem de yönetişim mekanizması olarak hizmet veren BattleFly Network'ün yönetişim tokeni gFLY tarafından desteklenmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için play.battlefly.game adresini ziyaret edin.BattleFly DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGFLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGFLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000