GENOME | GENOME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GENOME Hızlı Proje Tanıtımı
GENOME, GenomesDAO'nun fayda ve yönetişim tokenidir. Token, Genomes.io platformunda değer aktarımı için kullanılmasının yanı sıra GenomesDAO altyapısındaki tüm ödemeler ve eylemler için de kullanılır.GENOME geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGENOME
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz899,482,281.65