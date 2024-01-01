GENOME geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GENOME, GenomesDAO'nun fayda ve yönetişim tokenidir. Token, Genomes.io platformunda değer aktarımı için kullanılmasının yanı sıra GenomesDAO altyapısındaki tüm ödemeler ve eylemler için de kullanılır.