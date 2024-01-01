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GenomesDAO, genomik verilerin güvenli, özel ve denetlenebilir teşvikli sorgulamasına odaklanan bir biyoteknolojik DAO'dur. GENEDAO token, GenomesDAO ekosistemindeki DNA kasalarının sorgulanmasını sağlayan bir yardımcı tokendir. GenomesDAO platformunda yerel para birimi olarak işlev görür. GenomeDAO ekosistemindeki yerel para birimidir.