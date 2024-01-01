GenomesDAO | GENEDAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GenomesDAO Hızlı Proje Tanıtımı
GenomesDAO, genomik verilerin güvenli, özel ve denetlenebilir teşvikli sorgulamasına odaklanan bir biyoteknolojik DAO'dur. GENEDAO token, GenomesDAO ekosistemindeki DNA kasalarının sorgulanmasını sağlayan bir yardımcı tokendir. GenomesDAO platformunda yerel para birimi olarak işlev görür. GenomeDAO ekosistemindeki yerel para birimidir.GenomesDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGENEDAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGENEDAO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz982,000,000