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Gelato | GEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Gelato Hızlı Proje Tanıtımı

Gelato Network, Ethereum, Polygon ve Fantom gibi halka açık blok zincirlerinde otomatik akıllı sözleşme yürütme protokolüdür. Gelato, geliştiricilerin web3 DevOps ihtiyaçlarını, keyfi akıllı sözleşmeleri güvenilir bir şekilde ve merkezi arıza noktası haline gelmeden otomatikleştirmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir bot ağına dış kaynak olarak kullanmaları için temel altyapı olarak kullanılır.
Gelato geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GEL Token MEXC'de

MEXC Borsası, Gelato (GEL) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GEL alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Gelato satın almak veya MEXC GEL ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Gelato tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GEL vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000
GEL Fiyat HesaplayıcıGelato Satın Alma

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