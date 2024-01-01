Gelato | GEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gelato Hızlı Proje Tanıtımı
Gelato Network, Ethereum, Polygon ve Fantom gibi halka açık blok zincirlerinde otomatik akıllı sözleşme yürütme protokolüdür. Gelato, geliştiricilerin web3 DevOps ihtiyaçlarını, keyfi akıllı sözleşmeleri güvenilir bir şekilde ve merkezi arıza noktası haline gelmeden otomatikleştirmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir bot ağına dış kaynak olarak kullanmaları için temel altyapı olarak kullanılır.Gelato geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000