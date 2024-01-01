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Gelato Network, Ethereum, Polygon ve Fantom gibi halka açık blok zincirlerinde otomatik akıllı sözleşme yürütme protokolüdür. Gelato, geliştiricilerin web3 DevOps ihtiyaçlarını, keyfi akıllı sözleşmeleri güvenilir bir şekilde ve merkezi arıza noktası haline gelmeden otomatikleştirmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir bot ağına dış kaynak olarak kullanmaları için temel altyapı olarak kullanılır.