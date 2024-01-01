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GEC, enerji teknolojisi icat eden, tıbbi cihazlar ve yazılımlar sunan ve uzay görevleri başlatan bir fikri mülkiyet/üretim/lojistik firmasıdır!