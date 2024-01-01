GEC | GEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GEC Hızlı Proje Tanıtımı
GEC, enerji teknolojisi icat eden, tıbbi cihazlar ve yazılımlar sunan ve uzay görevleri başlatan bir fikri mülkiyet/üretim/lojistik firmasıdır!GEC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGEC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGEC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000