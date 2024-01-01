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Gearbox, genelleştirilmiş bir kaldıraç protokolüdür. Bunun iki yönü vardır: tek varlıklı likidite sağlayarak düşük riskli APY kazanan düzenli likidite sağlayıcıları; ve aktif madenciler, firmalar ve hatta bu varlıkları 10x kaldıraçla alım satım yapmak veya madencilik yapmak için ödünç alan diğer protokoller.