Gearbox | GEAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gearbox Hızlı Proje Tanıtımı
Gearbox, genelleştirilmiş bir kaldıraç protokolüdür. Bunun iki yönü vardır: tek varlıklı likidite sağlayarak düşük riskli APY kazanan düzenli likidite sağlayıcıları; ve aktif madenciler, firmalar ve hatta bu varlıkları 10x kaldıraçla alım satım yapmak veya madencilik yapmak için ödünç alan diğer protokoller.Gearbox geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GEAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGEAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGEAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000