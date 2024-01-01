GDT | GDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GDT Hızlı Proje Tanıtımı
Gradient, TAO ağı için bir likit staking protokolüdür.GDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GDT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGDT
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz14,000,000