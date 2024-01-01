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GredonMe, oyuncuların MDragons olarak bilinen kendi dijital ejderhalarını yetiştirdikleri ve onlarla etkileşime girdikleri sanal bir evcil hayvan metaverse platformudur. Bu platform, dinamik ve ilgi çekici bir ortam yaratmak için blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini birleştirmektedir. Oyuncular ejderhalarıyla beslenme, oynama ve keşfetme gibi günlük faaliyetlere katılarak ejderhalarının mutluluğunu ve uzun ömürlülüğünü artırmaktadır. Metaverse ayrıca oyuncuların başkalarıyla bağlantı kurmasına ve topluluk etkinliklerine katılmasına olanak tanıyan maceralar, hazine avları ve sosyal etkileşimler de içerir.