GredonMe | GDM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GredonMe Hızlı Proje Tanıtımı
GredonMe, oyuncuların MDragons olarak bilinen kendi dijital ejderhalarını yetiştirdikleri ve onlarla etkileşime girdikleri sanal bir evcil hayvan metaverse platformudur. Bu platform, dinamik ve ilgi çekici bir ortam yaratmak için blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini birleştirmektedir. Oyuncular ejderhalarıyla beslenme, oynama ve keşfetme gibi günlük faaliyetlere katılarak ejderhalarının mutluluğunu ve uzun ömürlülüğünü artırmaktadır. Metaverse ayrıca oyuncuların başkalarıyla bağlantı kurmasına ve topluluk etkinliklerine katılmasına olanak tanıyan maceralar, hazine avları ve sosyal etkileşimler de içerir.GredonMe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGDM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000