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Kolektif hafızamızda yer etmiş bir karakterden etkilenen GDCB, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için binance blok zincirine bağlı benzersiz bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor.