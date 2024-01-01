GDCB | GDCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GDCB Hızlı Proje Tanıtımı
Kolektif hafızamızda yer etmiş bir karakterden etkilenen GDCB, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için binance blok zincirine bağlı benzersiz bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor.GDCB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GDCB Token MEXC'de
MEXC Borsası, GDCB (GDCB) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GDCB
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GDCB satın almak veya MEXC GDCB ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GDCB tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GDCB vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGDCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGDCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,240,000