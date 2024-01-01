GCOTI | GCOTI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GCOTI Hızlı Proje Tanıtımı
COTI, Ethereum'daki en hızlı ve en hafif gizlilik katmanıdır. Çığır açan şifreleme protokolü Garbled Circuits tarafından desteklenen ve Ethereum tarafından güvence altına alınan COTI, halka açık blok zincirinde veri koruması için en gelişmiş ve uyumlu çözümü sunar. Web3 inovasyonunun bir sonraki dalgasının yolunu açıyor. COTI, gizli işlemler, Yapay Zeka, DeFi, merkeziyetsiz kimlik belirleme ve daha fazlasını içeren yepyeni bir kullanım senaryoları dünyasının kilidini açıyor.GCOTI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GCOTI Token MEXC'de
MEXC Borsası, GCOTI (GCOTI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GCOTI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GCOTI satın almak veya MEXC GCOTI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GCOTI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GCOTI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGCOTI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000