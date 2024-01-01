GAU | GAU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAU Hızlı Proje Tanıtımı
Gamer Arena, oyuncuların blok zinciri teknolojisiyle desteklenen Mücadele Et ve Kazan modeli aracılığıyla oyun becerileri, çabaları ve bağlılıkları için ödüllendirildiği rekabetçi bir oyun platformudur.GAU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAU Token MEXC'de
MEXC Borsası, GAU (GAU) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GAU
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GAU satın almak veya MEXC GAU ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GAU tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GAU vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGAU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGAU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000