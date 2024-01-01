GATSBY | GATSBY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GATSBY Hızlı Proje Tanıtımı
Elon Musk'ın en büyük köpeğinden esinlenen Gatsby, bir kripto meme coin olarak statüsünü benimserken kripto piyasasının özünü yakalayan bir kripto para tokenidir. Sevimli bir meme ve fayda arasındaki mükemmel dengeye odaklanan Gatsby, Solana'da ve sonrasında kripto ailesinde "en iyi köpek" olmayı hedefliyor.GATSBY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGATSBY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,888,888,888,888