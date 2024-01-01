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Elon Musk'ın en büyük köpeğinden esinlenen Gatsby, bir kripto meme coin olarak statüsünü benimserken kripto piyasasının özünü yakalayan bir kripto para tokenidir. Sevimli bir meme ve fayda arasındaki mükemmel dengeye odaklanan Gatsby, Solana'da ve sonrasında kripto ailesinde "en iyi köpek" olmayı hedefliyor.